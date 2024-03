Ecco Hera | il primo club professionistico solamente femminile | “Vogliamo cambiare il sistema calcio E vogliamo vincere”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) A volte l’impressione è che nei grandiilsia più sopportato che supportato. E alla fine c’è chi perde la pazienza, soprattutto in un paese come l’Olanda, dove nell’ultimo decennio ilha conosciuto un forte incremento sia a livello di prestazioni sportive (nazionale campione d’Europa 2017 e vicecampione del mondo 2019) che di pubblico. In quest’ultimo caso basta ricordare i 35.991 spettatori presenti alla Johan Cruijff Arena per l’andata dei quarti di finale della Women’s Champions League tra Ajax e Chelsea. Un record di affluenza assoluto nel paese per una partita di. Eppure, serpeggia malcontento in casa Ajax Vrouwen (Donne): ad Amsterdam si stanno ponendo le basi per quello che sarebbe, soprattutto a livello ...