È vero che Amazon mette in primo piano i propri prodotti?

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 26 marzo 2024) Il principio sembra essere quasi paradossale, ma nell’ecosistema digitale e nelle leggi che lo regolamentano, la trasparenza e la neutralità dei sistemi e servizi a disposizione del pubblico/utenti devono seguire dei princìpi di basa. Iltra tutti è quello dell’eguale possibilità di concorrenza. In un approfondimento precedente, abbiamo parlato dell’indagine avviata – ai sensi del Digital Markets Act – nei confronti di Alphabet (la società che controlla Google) per quel che riguarda la pratica della cosiddetta “self-preferencing“. Si tratta di un tema molto vicino a un altro approfondimento investigativo aperto dalla Commissione UE contro: quello relativo al ranking nei risultati delle ricerche. LEGGI ANCHE > Perché la UE ha avviato indagini contro Meta, Google, Apple Per spiegarla in modo semplice: quando effettuiamo una ricerca ...