E’ un operaio straniero l’uomo morto ieri per un incidente sul lavoro in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 26 marzo 2024) Pubblicato il 26 Marzo, 2024 E’ un uomo di origine straniera l’in un tragicosulad Aprilia. Si tratta di un cinese, classe 1962, caduto da un tetto dove stava eseguendo dei lavori. Un volo terribile che non gli ha dato scampo. Il tutto è successo nel primo pomeriggio in un’azienda di via della Meccanica doveera impegnato in alcuni lavori su un solaio.