È tornato il Musetti show | a Miami batte l’idolo di casa Shelton | ora lo scontro con Alcaraz agli ottavi

(Di martedì 26 marzo 2024) Tre azzurri e zero americani. È questo il quadro, per molti aspetti sorprendente, deglidi finale del Masters 1000 di. Dopo Matteo Arnaldi e Jannik Sinner infatti, ecco Lorenzo. In Florida il carrarino, al primo torneo dopo essere diventato padre, ritrova quella brillantezza persa dalla scorsa estate ed elimina il padrone diBencon il punteggio di 6-4 7-6. Per la prima volta dal 2016 non ci saranno dunque statunitensidi, mentre per la prima volta nella storia ci saranno ben tre italiani. Al netto della versione in chiaroscuro di, questo successo per Lorenzo non è qualcosa di banale e rappresenta un altro tassello, un nuovo importante segnale di rinascita che già era arrivato ...

Dopo un lungo periodo negativo, Lorenzo Musetti sembra finalmente aver svoltato in questi giorni (in seguito alla grande gioia per la nascita di suo figlio) raggiungendo gli ottavi di finale al ... (oasport)

È tornato il vero Lorenzo Musetti. Non più il giocatore timido e remissivo delle ultime settimane. Un atteggiamento finalmente aggressivo, più vicino alla linea di fondo campo in risposta, capace di ... (oasport)

Ottavi di finale in Florida: Matteo alle 16 contro Machac, poi Jannik sfida O'Connell e in serata Lorenzo cerca l'impresa contro Alcaraz - Ottavi di finale in Florida: Matteo alle 16 contro Machac, poi Jannik sfida O'Connell e in serata Lorenzo cerca l'impresa contro Alcaraz ...gazzetta

Musetti-Alcaraz oggi in tv, orario ATP Miami 2024: programma, ordine di gioco, streaming - Lorenzo Musetti si appresta a scendere nuovamente in campo quest'oggi sul cemento della Florida per una sfida quasi proibitiva, in occasione degli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami 2024 contr ...oasport

VIDEO Musetti-Shelton 2-0, la sintesi in 3 minuti: l’azzurro è tornato a dispensare magie - È tornato il vero Lorenzo Musetti. Non più il giocatore timido e remissivo delle ultime settimane. Un atteggiamento finalmente aggressivo, più vicino alla linea di fondo campo in risposta, capace di s ...oasport