“E ora parlo di Perla” Grande Fratello | passata la finale Beatrice tuona | lo ha voluto dire

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 26 marzo 2024) Ilè finito con la vittoria diVatiero. SecondaLuzzi, data per favorita sin dall’inizio. L’ultima puntata di questa lunghissima edizione è andata in onda lunedì 25 marzo e, come previsto, si è conclusa a notte fonda con l’arrivo delle super finaliste in studio. Poi la proclamazione e i festeggiamenti. In tanti puntavano sull’attrice, protagonista molto amata e discussa della casa, ma alla fine ha avuto la meglio il volto di Temptation Island. Non per molto, con queste percentuali: alla ‘Rossa’ è andato il 45 per cento, mentre, che è di nuovo la fidanzata di Mirko, ha raccolto il 55.Anche per il conduttore è stato “un risultato clamoroso”. “Grazie a tutti, non ci credo”, le prime parole della ex protagonista di Temptation Island, ovviamente piena di gioia e ...