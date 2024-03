È morto a 37 anni DottorPet | il veterinario gentile dei social

(Di martedì 26 marzo 2024) Medicoromano, Marco Petrini era amatissimo per il modo divertente che aveva di raccontare il regno animale

Si è celebrato nella mattinata del 26 marzo al cimitero di Bernareggio (Monza) il funerale di Jordan Tinti. Il trapper , conosciuto come Jordan Jeffrey Baby , è stato trovato senza vita nella sua ... (fanpage)

Dosso del Liro , 26 marzo 2024 – Un uomo di 49 anni è stato trovato senza vita questo pomeriggio a Dosso del Liro , in una zona impervia, poco distante dal parcheggio da cui parte il sentiero per il ... (ilgiorno)

È Morto l'uomo di 50 anni che alle sei di oggi si è cosparso di benzina chiuso nella propria auto dandosi fuoco davanti all'abitazione di famiglia di via Puccini a Golasecca, in... (leggo)

Dodici anni dopo la morte di Steve Jobs, le crepe stanno iniziando ad apparire in Apple - Apple è al primo bivio importante dalla scomparsa del suo co-fondatore Steve Jobs, avvenuta 12 anni fa anni fa. Si trova ancora a dipendere in gran parte dalle linee di prodotti e dalle attività che J ...notebookcheck

Como: 49enne trovato morto in parcheggio a Dosso del Liro - Milano, 26 mar. (Adnkronos) - Un uomo di 49 anni è stato trovato morto nel pomeriggio di oggi in un prato a Dosso del Liro, in provincia di Como. Il luogo del ritrovamento è un'area solitamente utiliz ...lagazzettadelmezzogiorno

Dosso del Liro, uomo di 49 anni trovato morto in un prato - Dosso del Liro, 26 marzo 2024 – Un uomo di 49 anni è stato trovato senza vita questo pomeriggio a Dosso del Liro, in una zona impervia, poco distante dal parcheggio da cui parte il sentiero per il biv ...ilgiorno