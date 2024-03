E l’Arezzo va…

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 26 marzo 2024) Stavolta ha dovuto soffrire più del dovuto contro l’ultima della classe. La truppa di Indiani l’ha vista brutta, perché la Fermana ha giocato bene, almeno fino che non ha subito un gol taglia gambe e un po’ di stanchezza. Intendiamoci: il risultato è stato giusto, la vittoria amaranto alla fine ci stava ed è arrivata, ma sono state parecchie le occasioni nelle quali la Fermana ha sfiorato il vantaggio, sia con tiri in porta che situazioni pericolose per gli amaranto. La fame è brutta e quella della Fermana è molta di più, tanto chesembrava troppo compassata al cospetto di undici leoni. Stavolta la differenza l’hanno fatta giocatori, rosa, di qualità superiore, ma anche la fortuna. Ora gli amaranto sono comodamente dentro ai Play Off a cinque giornate dalla fine del campionato. Se continuano così possono anche pensare di arrivare in fondo davanti a compagini ...