È caro viaggi a Pasqua | i dati del Codacons

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 26 marzo 2024) ROMA – È. Per concedersi una vacanza in Italia o all’estero nei giorni dioccorre mettere mano al portafogli e affrontare spese sempre più elevate, a causa dei rialzi delle tariffe aeree ma anche dei rincari delle strutture ricettive. Lo afferma il, che ha analizzato l’andamento dei prezzi nel L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Gli italiani scelgono l’Italia per le vacanze di2023 Partenze estive: 27 milioni ino ma si riducono durata e spesain aumento, ma pesa l’inflazione Ferragosto 2023, le mete più gettonate dai single Uova disempre più care, in un anno aumenti del 24% Ponte ...