Due capi agli antipodi per stile e mood che in passerella fanno coppia fissa conquistando al primo sguardo

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 26 marzo 2024) A unblouson e gonna sembrerebbero dueopposti tra loro. E in realtà lo sono davvero. Da una parte abbiamo un giubbotto di pelle blusante tipicamente maschile e dall’allure ribelle. Dall’altra un indumento simbolo della femminilità più canonica. Il fatto di essererende l’accostamento di questi due pezzi ancora più interessante. Dando vita a un outfit spiazzante e di tendenza che negli ultimi tempi è stato spesso avvistato nello street style. Ma che è apparso prima in. Questa inedita combinazione ha infatti fatto furore alla sfilata primavera estate 2024 di Louis Vuitton. La maison francese ha messo in luce le sue potenzialità moda ...