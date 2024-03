Droga | furti e commercio abusivo | raffica di arresti e denunce a Termini

(Di martedì 26 marzo 2024) Roma, 26 marzo 2024 – I Carabinieri del Gruppo di Roma, con l’ausilio dei colleghi del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno svolto un servizio di controllo straordinario, mirato al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado in tutta l’area della stazione ferroviaria. In distinti interventi, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalohanno arrestato tre cittadini stranieri sorpresi dagli addetti alla sicurezza a rubare capi di abbigliamento, dopo averne forzato le placche antitaccheggio, da negozi all’interno della Galleria Forum. Tutta la reva, del valore di circa 600 euro, è stata recuperata. In manette è finito anche un cittadino nordafricano, fermato in via Manin e trovato in possesso di 16 involucri di hashish. Gli stessi Carabinieri hanno poi denunciato a piede libero tre ...

