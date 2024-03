Dove può arrivare Forza Italia alle prossime elezioni | Basilicata | girano cifre clamorose

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Chi pensava che il futuro di, dopo l'addio di Silvio Berlusconi, fosse segnato deve ricredersi. Ormai, al netto dei sondaggi, gli indizi sono parecchi, l'ultimo dei quali il voto in Abruzzo,regionali gli azzurri hanno incassato il 13,44% dei consensi.robuste. Anzi, robustissime. Il prossimo appuntamento è lasi voterà il 21 e 22 aprile. Dunque, è iniziata - da tempo - l'operazione sul campo di Antonio Tajani, il leader del partito, il quale galvanizzato sposta sempre più in alto l'asticella: "Inl'obiettivo dial 15%, risultato analogo a quello ottenuto in Abruzzo", scandisce direttamente da Potenza, ...