Dopo ’Fleximan’ | arriva ’Dossoman’ Danneggiati i rallentatori stradali

(Di martedì 26 marzo 2024) Vicchio, 26 marzo 2024 – A Vicchio la battaglia ai dossi artificiali sulle strade locali, che nei mesi scorsi si è combattuta a suon di petizioni, si è trasformata in guerriglia. Sono infatti scattati i primi atti di sabotaggio: da qualche tempo, alcuni vandali si dilettano a smontare, del tutto o in parte, questi, che l’amministrazione comunale installa per limitare la velocità nelle strade che portano alle frazioni. Gesti che potrebbero essere anche molto pericolosi per la sicurezza delle auto e soprattutto delle moto in transito. "È già la terza volta che succede - spiega il sindaco, Filippo Carlà Campa - e denunciamo i rischi di questi comportamenti. Abbiamo dossi sulle strade di Gattaia, Molezzano, Cistio, Rupecanina. Noi li installiamo e poi riceviamo segnalazioni che sono stati manomessi, e dobbiamo intervenire per ripristinarli. È successo di ...