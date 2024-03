Dono | prevenzione e salute | AIDO premia gli studenti del Giordani

(Di martedì 26 marzo 2024) Caserta. Mercoledì 27 marzo 2024, alle ore 9, presso l’aula magna dell’ISS “F.” di Caserta,Caserta promuove l’evento finale del contest. Sarannoti glipartecipanti al progetto e presentati alla platea i migliori elaborati di genere letterario, musicale, artistico e multimediale. Ad introdurre e moderare i lavori del 27 marzo sarà la prof.ssa Rosalia Pannitti, che poi lascerà spazio ai saluti del Dirigente scolastico dott.ssa Antonella Serpico, del Direttore del Distretto Sanitario 12 dell’ASL Caserta dott.ssa Antonella Guida e della già responsabile della rianimazione dell’AORN Caserta dott.ssa Anna Fabrizio. A presentare il progetto saranno la prof.ssa Maria Cerbone in qualità di referente del progetto per ...

Sensibilizzazione per la prevenzione della violenza contro le donne: una panchina rossa al liceo per non dimenticare - A conclusione del progetto di formazione e sensibilizzazione per l’eliminazione della violenza contro le donne, alcune classi quarte del Liceo Salutati stamattina hanno incontrato Natascia Alibani, di ...valdinievoleoggi

Inaugurate a Cintolese le giovani piante di cipresso donate da Rotary e Rotaract - Per il presidente del Rotary Galassi “il sostegno ambientale è parte integrante delle 7 aree di intervento del progetto Rotary International (pace, prevenzione e cura delle malattie, acqua e igiene, ...valdinievoleoggi

Una campagna per acquistare il camper della prevenzione contro l'HIV - ANCONA - Il CheckPoint di Ancona annuncia l'avvio della campagna di raccolta fondi "Sulla Strada della prevenzione". L'obiettivo è acquistare un camper che sarà utilizzato come centro mobile di preven ...anconatoday