Donna si chiede se è scortese per aver rifiutato di tatuare donna in sovrappeso

(Di martedì 26 marzo 2024) La popolarità dei tatuaggi è innegabile: si stima che 225 milioni di persone in tutto il mondo ne sfoggino almeno uno, secondo Gitnux. Tuttavia, a volte i tatuatori si trovano ad affrontare decisioni difficili quando la corporatura dei clienti pone dei problemi ai loro disegni. In un recente post su Reddit, una tatuatrice ha chiesto consiglio alla comunità di Internet dopo un confronto con una cliente in. Inizialmente d’accordo su un disegno per un tatuaggio geometrico/gioiello sulla pancia/sotto il seno della cliente, l’artista ha finito per incontrare alcuni ostacoli imprevisti. Descrivendo il busto della cliente come “una serie di pieghe”, l’artista si è subito resa conto che il disegno proposto non si sarebbe potuto tradurre bene sul corpo della cliente. “L’intero torso della cliente era una serie di pieghe, soprattutto intorno alle costole e ...