Divisione regionale 1 L’Artusiana ritrova il successo | decisivo Gorini Due punti d’oro in chiave salvezza per lo Scirea

(Di martedì 26 marzo 2024) È un canestro di, nel finale, a consegnare undi platino alForlimpopoli, che interrompe la striscia negativa battendo 75-74 (13-19; 26-31; 50-48) Castel San Pietro al termine di un match sempre in equilibrio. I ragazzi di Marcello Casadei partono male, finendo -8 sotto i colpi del duo Pedini-Cisbani. Poi l’Abf risale e passa col 33-32 firmato dai liberi di Vadi dopo l’intervallo. Forlimpopoli più volte prova ad allungare, ma la risposta dei bolognesi arriva puntuale: come quando dal 73-68, il controbreak castellano di 6-0 dà l’insperato vantaggio ospite in volata. Machiude la questione. Artusiana:6, Giannessi ne, Valgimigli 6, Perrone ne, Nucci 15, Cristofani 8, Piazza 4, Buda, Lanzoni 2, Vadi 7, Agatensi 4, Colombo 23. All. Casadei. Fondamentale vittoria ...