Divieto di TikTok | negli USA passa alla Camera la proposta di legge

(Di martedì 26 marzo 2024)potrebbe presto essere banditoUSA. I contenuti del social cinese, che spesso propongono trend pericolosi e potenzialmente mortali per una piattaforma frequentata soprattutto da giovanissimi, sembrano però c’entrare ben poco. A profilare l’ipotesi dell’eliminazione didagli Stati Uniti sembrano essere i rapporti sempre più tesi con la Cina, che per gli States sembra davvero essere diventata il “nemico” numero uno. Il social cinese, che al momento ha 170 milioni di utenti attivi, è in continua crescita, cosa che ovviamente non piace agli USA, generalmente abituati a detenere il monopolio di queste piattaforme; quello del non rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nel trattamento dei dati personali sembra essere solo un pretesto per celare la vera preoccupazione americana, che è quella della sicurezza ...

BIGLIETTI - Napoli-Atalanta, Divieto di vendita per i residenti in Lombardia, tutti i dettagli - Divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Lombardia per la partita Napoli-Atalanta in programma sabato 30 marzo alle 12.30 allo stadio Diego Armando Maradona. Lo stabilisce un provvedimento del ...napolimagazine

Lo Stato che ha vietato i social ai minori di 14 anni - La norma firmata dal governatore della Florida (Stati Uniti), Ron DeSantis, piattaforme social vietate per gli under 14, ad esclusione di quelle per messaggistica, notizie, shopping e videogiochi. Per ...today

Cosa fanno gli influencer quando TikTok viene cancellato Guardate cosa è successo in India - Il caso indiano insegna, ma, come dicevamo, il possibile ban statunitense ha le sue peculiarità. I creator americani hanno infatti dalla loro parte il tempo e infatti stanno già diversificando. Veer S ...fanpage