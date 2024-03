Dimissioni e rimpasto L’assessora Foà costretta a lasciare | Motivi di salute

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024) "Lascio perdi". Una forte emozione accompagna ledi Maria Teresa Foà, assessora alla Cura delle Persone a Vimercate, che dopo due anni e mezzo a tirare le fila di alcune tra le partite più complesse della vita pubblica – servizi sociali, 5,8 milioni di investimento, istruzione, 2 milioni e 800mila euro a bilancio, personale e politiche del lavoro – passa il testimone. La giunta perde un pezzo da novanta e lo sa bene il sindaco Francesco Cereda che ieri ha spiegato il, una redistribuzione di deleghe che ha innescato un effetto domino con l’ingresso a Palazzo Trotti in veste di assessore di Vittoria Gaudio, ora capogruppo del Pd in Consiglio. Ma non sarà lei a proseguire il lavoro dell’ex collega. Il compito spetterà a Riccardo Corti, che cede alla nuova arrivata il commercio e a ...