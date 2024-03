Dimissione Festa | Gengaro | “Fatto traumatico per la comunitàà

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 26 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Le dimissioni del sindaco sono sempre unper una comunità. Nell’augurarmi che Gianlucanon abbia combinato guai, per lui e per la nostra città, credo che sia l’ora che la buonapoltica affronti la sfida del cambiamento e del futuro di Avellino”. E’ quanto afferma in una nota Antonio, dopo le dimissioni di. “Alla luce di tutte le criticità emerse nell’era, è giunta l’ora che forze politiche serie si facciano carico della enorme questione morale che, purtroppo, incombe su Avellino – conclude– Alla luce di ciò, solo una vera classe dirigente, dorsianamente intesa, potrà rilanciare, tra idealità e pragmatismo le sorti del capoluogo”. Gianlucasi dimette da Sindaco ...