Via social la nota conduttrice DAZN ha condiviso alcuni scatti del suo viaggio a Berlino in compagnia di Karius (golssip)

Diletta Leotta, sexy trasparenze da urlo: il dettaglio hot non sfugge ai social - "Tanto divertimento amore e bellissimi tatuaggi a Berlino", ha scritto la conduttrice su Instagram mandando in tilt i fan ...corrieredellosport

Diletta Leotta su Karius: “Potrebbe venire in Italia. Dove Spero vicino Milano…” - Intervistata da Tuttosport, Diletta Leotta, conduttrice DAZN, ha parlato del futuro del compagno, il portiere del Newcastle Loris Karius ...golssip

Padel con gusto: a Milano apre il bistrot “stellato” di Borghese - Tutti pazzi per il padel. Non è una novità, direte: sono decine i centri in tutta Italia dove si pratica questa disciplina che in pochissimi anni (è esploso nel dopo Covid) ha irresistibilmente conqui ...msn