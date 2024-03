Diletta Leotta | «Karius? Sarebbe bello venisse in Italia | al Monza…»

Via social la nota conduttrice DAZN ha condiviso alcuni scatti del suo viaggio a Berlino in compagnia di Karius (golssip)

La conduttrice di DAZN è volata nella capitale tedesca per trascorrere qualche giorno da turista. Look comodo per la presentatrice, che ha optato per un chiodo in pelle oversize.Continua a leggere (fanpage)