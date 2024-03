Dieci trofei in dieci anni

(Di martedì 26 marzo 2024)titoli (4 scudetti, altrettante Supercoppe italiane e 2 coppe Italia) insono l’invidiabile ruolino di marcia dell’Hc Forte dei Marmi. Dal primo tricolore, datato 2014, alla seconda coppa Italia 2024 l’albo d’oro colloca la società rossoblu fra le grandi di questo sport. La coppa vinta battendo il Follonica (2-1), dopo quella del 2017 a Follonica contro il Bassano, ha un significato particolare perchè viene dopo varie delusioni nella manifestazione, le più cocenti delle quali furono le sconfitte casalinghe del 2021 con il Lodi ai rigori e del 2022 con il Sarzana ai supplementari, sempre per 3-2. Nelle voci dei protagonisti la soddisfazione e la gioia per un trofeo a lungo cercato e infine ottenuto. Piero Tosi, il presidente deititoli: "La ...

Dieci PARTITE PER CONQUISTARSI IL FUTURO, TUTTI ALLA JUVE IN BILICO O QUASI - Mancano Dieci partite in campionato più due, si spera tre, di Coppa Italia e la stagione non è per niente finita. A Torino tutto potrebbe cambiare se non si invertirà la rotta ...tuttojuve

Dragon's Dogma 2: la lista dei trofei è apparsa in rete, alcuni sembrano impegnativi - La lista dei trofei e obiettivi di Dragon's Dogma 2 è trapelata in rete con alcuni giorni di anticipo rispetto alla data di uscita del gioco.multiplayer

Challenger di Phoenix, Berrettini torna e vince: “Sono felice, sembrano Dieci anni dall’ultimo match…” - Phoenix, 13 marzo 2024 – Matteo Berrettini torna in campo dopo oltre sei mesi e si prende una bella vittoria al Challenger di Phoenix, in Arizona. Il tennista romano vola in rimonta contro il francese ...ilfaroonline