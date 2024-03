Di notte con tombino e Graziella Il ladro seriale di bar e farmacie incastrato da filmati e impronte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024) Sempre lo stesso mezzo di locomozione: una bici modello. Sempre lo stesso oggetto per spaccare le vetrine: undella fognatura. Due marchi di fabbrica che hanno indirizzato le indagini degli agenti dell’Investigativa del commissariato Garibaldi-Venezia verso il diciannovenne marocchino Hamga Y. Il giovane nordafricano è stato arrestato in flagranza per rapina lo scorso 18 gennaio. Durante l’udienza di convalida, andata in scena il giorno dopo, Y. ha dichiarato al giudice della direttissima "di aver posto in essere all’incirca 5-7 furti all’interno dinei mesi antecedenti", aggiungendo di essere in Italia da senza fissa dimora da circa otto mesi. I poliziotti di via Schiaparelli, guidati dal dirigente Angelo De Simone, stavano già indagando da tempo sulla raffica di colpi che si sono verificati tra il 28 ...