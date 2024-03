Desio | ammazzato per l' affitto in nero | rinviato a giudizio il cubano 29enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Monza Brianza), 26 Marzo 2024 - E' statodal Tribunale di Monza e sarà processato a metà aprile dalla Corte di Assise monzese per omicidio volontario aggravato Johnatan Fals Reyes, ildi 29 anni fermato lo scorso giugno dai carabinieri subito dopo avere aggredito a calci e poi ucciso con una raffica di coltellate Adam Iulian, il romeno 48enne che lo ospitava, da alcune settimane, nella sua abitazione in pieno centro a. Adam Iulian viveva con la compagna, alla quale è intestata l'abitazione. Se la cavava con lavoretti da operaio e muratore. Ma arrotondava, a quanto pare, anche con affitti in, nella vecchia casa di corte di via Matteotti 33 dove viveva. Potrebbe essere proprio il pagamento della locazione il motivo del litigio poi sfociato ...