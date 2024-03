“Depistaggio via d’Amelio | Scarantino accerchiato dai poliziotti Inquietante collaborazione tra i servizi e la procura”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Collaboratori di giustizia “indottrinati” dalla squadra mobile di Palermo, guidata da Arnaldo La Barbera, per sviare le indagini sulla morte di Paolo Borsellino, indirizzandole verso false piste investigative. E il “singolare e” coinvolgimento del Sisde nelle indagini delladi Caltanissetta sulle stragi. Sono gli elementi toccati nella lunga requisitoria, iniziata oggi all’aula bunker di Caltanissetta, del sostitutotore Maurizio Bonaccorso, nel processo di appello ‘Borsellino’, in cui sono imputati iMario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo. Gli ex componenti del gruppo d’indagine Falcone-Borsellino, guidati da La Barbera, sono imputati di calunnia aggravata per aver favorito Cosa nostra, perché avrebbero “vestito il pupo”, ovvero istruito i finti ...