Dengue | sale l’allerta Gli esperti avvertono | “Evitare ristagni d’acqua”

(Di martedì 26 marzo 2024) L’emergenzain Brasile e l’aumento globale dei casi fanno innalzarein Italia. Gli italiani hanno così deciso di correre ai ripari dopo i due milioni di casi e oltre mille morti in sud America che si sono verificati ad inizio anno a causa della, un virus che viene trasmesso dalle zanzare. Visti gli sbalzi di temperatura e l’arrivo del caldo ormai imminente, gli italiani per tutelarsi stanno prendendo d’assalto le aziende che producono zanzariere. Leggi anche: Busto Arsizio, caso di: disinfestazione e finestre chiuse Come difendersi Fabio Biancolini, ceo di Biancolini,in zanzariere, ha dato dei consigli per quanto riguarda alcune regole da seguire per poter prevenire “l’attacco” di queste zanzare: “Gli italiani sono consapevoli dei rischi sanitari e della ...

In arrivo una nuova circolare del Ministero della Salute sale il livello di allerta in Italia contro la Dengue . In arrivo una nuova circolare del Ministero della Salute che prevede il ricorso in ... (sbircialanotizia)

LOTTA ALLE ZANZARE, sale L’ATTENZIONE VERSO LA Dengue - I due milioni di casi e gli oltre mille morti in Brasile hanno indotto il Ministero della Salute italiano a chiedere alle Regioni di rafforzare i controlli nei confronti della Dengue, la malattia tras ...tvqui

Puerto Rico has declared an epidemic following a spike in Dengue cases - Puerto Rico's health secretary declared an epidemic on Monday following a spike in Dengue cases.The U.S. territory of 3.2 ...infotel.ca

UK holidaymakers heading to hotspots warned about serious diseases as infections rise - Officials are reporting increased cases of serious health conditions in those returning to the UK after travelling the globe.dailyrecord.co.uk