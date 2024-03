Dengue in Emilia-Romagna | casi e prevenzione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 26 marzo 2024) Bologna, 26 marzo 2024 – Una vacanza in Brasile, Thailandia o in un’altra meta esotica può riservare brutte sorprese al rientro a casa. Tra le patologie che si possono contrarre, ci sono, Chikungunya e Zika, tutte veicolate dalla zanzara tigre. Come avviene ogni anno dal 2008 a questa parte, la Regioneha studiato e finanziato il piano regionale di sorveglianza e controllo delle zanzare, sulla scorta del piano nazionale per il contrasto dell’arbovirosi. Messo a punto dal gruppo tecnico regionale, insieme ai referenti delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie, dei Dipartimenti di sanità pubblica delle Aziende Usl e dei Comuni, il piano stanzia 1 milione 120mila euro per il 2024. epa11202841 A view of a-transmitting mosquito (Aedes aegypti) in Sao Paulo, Brazil, 06 March 2024. ...