Delitto Mollicone | parla la testimone chiave | «Il giorno della scomparsa non vidi Serena in caserma»

(Di martedì 26 marzo 2024) La storia di, la 18enne di Arce, in provincia di Frosinone, trovata morta nel giugno del 2001, torna in aula. Dopo l’assoluzione dei cinque imputati – tra cui l’ex maresciallo dei carabinieri ed ex comandantestazione di Arce Franco Mottola e suo figlio Marco, rinviati a giudizio per concorso in omicidio – oggi, 26 marzo, nella Corte d’Assise d’Appello di Roma è stata ascoltata la testimonianza di Annarita Torriero. Che ha avuto una storia con il brigadiere Santino Tuzi, morto suicida nel Sorano dopo aver rivelato dettagli importanti ai fini dell’indagine. Quella di Torriero era una testimonianza molto attesa dopo che Sonia Da Fonseca, la sua vicina di casa, avevato di alcune presunte confidenze fattele dalla donna. Stando alle sue parole, Torriero le avrebbe raccontato di aver visto ...