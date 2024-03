Debutto col botto a Wall Street del social network Truth di Donald Trump | che guadagna oltre 5 miliardi

(Di martedì 26 marzo 2024)sbanca il Nasdaq con l’esordio die si salva dalla confisca dei beni per la condanna di frode. La società che controlla il, creato dal Tycoon dopo essere messo al bando dalle altre piattaforme, ha visto le sue azioni schizzare fino al +58% nel primo giorno a, per poi stabilizzarsi intorno al +36%. Il sorprendete exploit si traduce in un valore di circa 10dellaMedia & Technology Group, la società nata dalla fusione la Digital World Acquisition proprio per il lancio del nuovo titolo in Borsa. Grazie al possesso di circa il 60% dellamedia company TMTG, l’ex presidente Usa ha in tasca una quota da 5,5che lo fa entrare ...

