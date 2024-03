Debora Caprioglio sull’ex marito Angelo | “Un fallimento”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 26 marzo 2024)tra il 2008 e il 2018 è stata sposata con l’exe registaMaresca: la coppia non ha avuto figli Oggi l’attrice sarà ospite della seconda puntata settimanale de La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno dove si racconterà tra carriera e vita privata alla conduttrice del talk Caterina Balivo. Nel 2007 laincontra Maresca durante la lavorazione ad uno spettacolo teatrale: la loro relazione decolla subito tanto che i due convoleranno a nozze l’anno successivo. Classe 1963,ha studiato all’American Conservatory Theater di San Francisco. Conseguito il diploma ha debuttato in teatro con la medesima compagnia dell’accademia, interpretando la parte del protagonista in A View from the Bridge e A Rose Tatoo per la regia di J. ...