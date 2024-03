De Rossi ha risolto davvero l' enigma Lorenzo Pellegrini?

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 26 marzo 2024) Il peso delle aspettative avrebbe finito per schiacciare chiunque. Perché rappresentare il dopo-Totti in una città perennemente ossessionata da Totti significa essere condannati a camminare sull’orlo dell’autodistruzione. È stato così per tanti, ma è stato così soprattutto per, il ragazzo partito da Cinecittà che per Roma (e per la Roma) ha rappresentato tante cose e tutte insieme. Figlio prediletto, speranza per il futuro, capitano per diritto dinastico, giocatore dal talento più affilato. Ma anche promessa non mantenuta, fenomeno intermittente, leader fin troppo poco carismatico, delusione. Tutto in un sali e scendi da montagne russe, in un frullatore che ha finito per sminuzzare realtà e suggestioni. Fino a renderle indistinguibili. Per anni aè stato chiesto di elevarsi al ...