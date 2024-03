(Di martedì 26 marzo 2024)l'incardinamento indei disegni di legge sul, per l'assenza del governo, la cui presenza è necessaria in tutta l'attività parlamentare. Irie Commissioni giustizia e Affari sociali, dove oggi i ddl sarebbero dovuti essere solo illustrati, hanno ricevuto una comunicazione con la sconvocazionea seduta, per l'assenza del governo. "Ci auguriamo si tratti di un rinvio a brevissimo, perché non sarebbe accettabile un atteggiamento ostruzionistico da partea maggioranza su un tema così importante sul quale il parlamento è in grave ritardo", dicono Alfredo Bazoli e Sandra Zampa, rispettivamente capogruppo Pd in commissione Giustizia e capogruppo Pd in commissione Affari sociali. L'assenza del governo è "grave, rischia ...

In questi giorni di grande dolore e di apprensione per Bukingham Palace dopo l'annuncio di Kate Middleton e della sua battaglia contro il cancro, sono piovuti sui social insulti sulla principessa ... (liberoquotidiano)

Fine vita: salta illustrazione ddl in commissioni Senato, manca rappresentante governo - Roma, 26 mar. (Adnkronos) - E' stata sconvocata la seduta congiunta delle Commissioni giustizia e Affari sociali del Senato, dove era attesa la legge sul fine vita, per l'illustrazione e poi in via di ...lagazzettadelmezzogiorno

Ddl sul fine vita, salta l'inizio dell'esame in Senato - Salta l'incardinamento in Senato dei disegni di legge sul fine vita, per l'assenza del governo, la cui presenza è necessaria in tutta l'attività parlamentare. I senatori delle Commissioni giustizia e ...ansa

Da vaccini a scuola, arriva il ddl semplificazioni - nei 34 articoli dell'ultima bozza aggiornata del disegno di legge sul tavolo del Cdm di oggi, arrivano una serie di semplificazioni volute dal ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.gazzettadiparma