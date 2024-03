Ddl semplificazioni 2024 | la farmacia diventa un ambulatorio | dai vaccini agli over 12 fino a scelta medico di famiglia - LA BOZZA

Procedure più semplici per intervenire sugli immobili vincolati, per conferire il titolo di professore emerito delle università, per disperdere le ceneri o inumare e farmacie polifunzionali dove ... (quotidiano)

Ddl semplificazioni, dai vaccini alla scuola: cosa prevede. In cdm anche i test psicologici per diventare magistrati - Procedure più semplici per intervenire sugli immobili vincolati, per conferire il titolo di professore emerito delle università, per disperdere le ceneri o inumare e ...ilgazzettino

Farmacia dei servizi. FdI: “Da D’Anna battaglia di retroguardia a scapito della salute dei cittadini” - "Il ddl semplificazioni intervenire sul D. Lgs 153/2009 ampliando e armonizzando i servizi assicurati dalle farmacie. Solo un’assoluta mancanza di conoscenza delle norme può portare ad affermare che ...quotidianosanita

Ddl fine vita, salta l’inizio dell’esame in Senato - Salta l'inizio dell'esame del Ddl sul fine vita. Presentata la bozza sulle procedure più semplici relative a scuola e vaccini.lettera43