Ddl Semplificazione | Valditara “Stretta su diplomifici”

(Di martedì 26 marzo 2024) ROMA (ITALPRESS) – Approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge di, recante una serie di misure che intervengono sull’istruzione, dal contrasto al fenomeno dei “” alla maggiore continuità didattica per gli studenti con disabilità, dalla ulteriore sburocratizzazione delle pratiche per le iscrizioni on line da parte delle famiglie al rafforzamento del sistema 0-6 anni.“Il nostro obiettivo è una scuola moderna che rimetta al centro lo studente, garantendo percorsi di qualità e semplificando la vita al personale scolastico e alle famiglie”, dichiara il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe. “Con le misure sui cosiddettipuntiamo a prevenire fenomeni di illegalità e di abuso, che danneggiano innanzitutto gli studenti e con loro l’intero sistema ...

Superbonus, in cdm nuovo decreto per contenere i costi. Sul tavolo anche ddl semplificazioni e test psicologici per magistrati - Procedure più semplici per intervenire sugli immobili vincolati, per conferire il titolo di professore emerito delle università, per disperdere le ceneri o inumare e ...ilmessaggero

Dai vaccini ai test diagnostici, aumentano i servizi offerti dalla farmacie. Via libera del Cdm al Ddl Semplificazioni. Ecco le novità - Sono queste alcune delle novità per la farmacia dei servizi contenute nel Ddl Semplificazioni approvato oggi dal ... casi e le modalità di ricorso alla telecertificazione. Misure di Semplificazione ...quotidianosanita

Ddl semplificazioni, dai vaccini alla scuola: cosa prevede. In cdm anche i test psicologici per magistrati. E spunta un nuovo decreto sul Superbonus - Procedure più semplici per intervenire sugli immobili vincolati, per conferire il titolo di professore emerito delle università, per disperdere le ceneri o inumare e ...ilmessaggero