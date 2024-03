DAZN e TIM fino al 2029 | app e contenuti su Tim Vision per altri 5 anni

TIM DAZN rinnova l’intesa con TIM sulla Serie A. fino al 2029 – anno di scadenza dei diritti in capo all’azienda del massimo campionato di calcio italiano – gli abbonati al pacchetto speciale di ... (davidemaggio)

Rinnovata l’intesa per la Serie A, esborso di 250 milioni per 5 anni. Vicina la cessione di Sparkle, ok degli analisti (ilgiornale)