Day Hospital | Lotta al cancro | una guerra che possiamo vincere

(Di martedì 26 marzo 2024) In occasione del primo anniversario del podcast “Day” abbiamo realizzato una puntata speciale, dedicata ai dati sule alle cure per sconfiggerlo. La puntata prosegue con due interviste di approfondimento, con il professor Paolo Veronesi di IEO per ilal seno e con il professor Antonino Spinelli di Humanitas per ilal colon-retto.

Davvero gli alimenti già pronti , e così comodi, che spesso portiamo in tavola sono sconsigliabili? Non sempre, non tutti: e a dirlo sono gli stessi scienziati. A fare male , in ogni caso, sono le ... (panorama)

sono circa 450 le persone affette le persone affette da Sclerosi multipla in provincia di Lodi. Il numero è stato reso noto ieri dall’Asst in occasione della Settimana Mondiale del Cervello (11-17 ... (ilgiorno)

Oltre i 38 gradi cominciamo ad agitarci, imbottendoci di antipiretici. Soprattutto in questo periodo, tra influenze, Covid e malanni vari. Eppure la temperatura alta, come ricordano gli esperti, è ... (panorama)

Trasporti gratuiti al Day Hospital oncologico, il servizio è attivo - Volontari in azione per l’ospedale Oglio Po e per il Maggiore con l’automobile acquistata con la raccolta fondi di MEDeA ...laprovinciacr

Casalmaggiore MEDeA, doppia donaziona all’OglioPo - Doppia donazione per l’Ospedale Oglio Po. Lo scorso 7 marzo 2024 la presentazione ufficiale alla presenza del Direttore generale Ezio Belleri.welfarenetwork

Iniziati i lavori per il Day Hospital di oncoematologia pediatrica al San Bassiano - Dall’idea al progetto, dal progetto al cantiere: hanno preso il via oggi, al quinto piano dell’ospedale San Bassiano, i lavori per la realizzazione del futuro day Hospital oncoematologico pediatrico ...ecovicentino