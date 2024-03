Danzatori della ‘2H Project’ ai nazionali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024) Risultato di prestigio per la Asd 2h Project di Carrara. La scuola di ballo di Lucia Bianchi, con l’insegnante Chiara Mosti e centro studi hip hop danza e spettacolo, ha ottenuto la qualificazione per la fase finale dei campionati. Nelle selezioni le atlete Anna Bongiorni, primo posto nella categoria dilettanti under 30 cerchio aereo, Giulia Rossi, Noemi Edra Loche e la comparsa Matilde Soldati nella categoria under 14 cerchio double, sempre al primo posto. Ilary Rosa Mallegni nella categoria emergenti under 18 è arrivata in testa alla classifica ed è passata di categoria ai dilettanti Under 18 qualificandosi al secondo posto con cerchio aereo e medaglia di bronzo con tessuto aereo nella categoria dilettanti under 18. Gaia Fanchiotti, nella categoria emergenti under 30, per la specialità del tessuto aereo si è qualificata al secondo posto. Si è poi tenuta ...