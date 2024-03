“Danni enormi allo sport” Mano ferma della Cina | ergastolo per corruzione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 26 marzo 2024) Condanna all'per l'ex numero unoFedercalcio cinese (Cfa). Chen Xuyuan è stato condannato perda un tribunaleprovincia di Hubei, riferiscono i media ufficiali di Pechino. L'uomo era accusato di aver utilizzato tra il 2010 e il 2023 la sua posizione, anche presso altre organizzazioni, per influenzare l'assegnazione di progetti, operazioni di investimento e l'organizzazione di eventiivi e di aver ricevuto tangenti per oltre 81 milioni di yuan (l'equivalente di oltre 10 milioni di euro). Per il tribunale - si legge nelle motivazionisentenza durissima - Chen «ha compromesso gravemente la giusta competizione» e provocato «. È stato inoltre ...