(Di martedì 26 marzo 2024)lada un milione di euro fissata dal tribunale di Barcellona, ieri hato ildove era detuenuto da gennaio 2023 dopo la condanna a 4 anni e mezzo per stupro. L’ex blaugrana potrà aspettare fuori dalche si esauriscano tutti i. Non potrà avvicinarsi alla vittima della violenza, che ora promette ricorso contro la decisione della libertà provvisoria.

Dani Alves è in libertà vigilata. L’ex calciatore del Barcellona uscito dal carcere in cui era detenuto dopo aver pagato la cauzione di 1 milione di euro . Dani Alves dovrà presentarsi ... (ilnapolista)

Il calciatore brasiliano è uscito oggi di prigione dopo il pagamento della cauzione di 1 milione di euro. È in libertà provvisoria dopo la condanna a 4 anni e 6 mesi per violenza sessuale. ... (fanpage)

La reazione della vittima per la scarcerazione di Dani Alves , ex terzino brasiliano, dopo il caso per violenza sessuale Dani Alves è tornato libero dopo aver pagato la cauzione da 1 milione di euro ... (calcionews24)

"Dani Alves lascia il carcere: cauzione pagata, attesa per esaurimento ricorsi" - Dani Alves, pagata la cauzione da un milione di euro fissata dal tribunale di Barcellona, ieri ha lasciato il carcere dove era detuenuto da gennaio 2023 dopo la condanna a 4 anni e mezzo per stupro. L ...msn

Dani Alves è uscito di prigione: Neymar non ha pagato la clausola, ora libertà vigilata - – Un milione di euro. Tanto è servito per far uscire dal carcere Dani Alves, calciatore ex capitano della nazionale brasiliana condannato in primo grado a 4 anni e mezzo per… Leggi ...informazione

Ventola non ha dubbi: «La crescita di Simone Inzaghi come allenatore Ecco cos’ha inciso» - Dani Alves, l’ex terzino si è visto pagare la sua cauzione, uscendo dalla prigione dove era recluso per lo scandalo... News44 minuti fa Roma, che tegola per Cafù: l’ex difensore è pieno di debiti in ...lazionews24