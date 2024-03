Dalla strada al palco 2024 | vincitore | chi ha vinto il talent di Rai 2

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 26 marzo 2024)AL– Chi hala finale dial, in onda stasera – 26 marzo– alle ore 21,20 su Rai 2? A trionfare è stato… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO… Anticipazioni (concorrenti, cast, ospiti) Puntata finale per lo show televisivo condotto da Nek che porta in tv, in una grande festa, il variopinto mondo degli artisti di. Per cinque puntate, artisti provenienti da tutte le piazze d’Italia si sono esibiti davanti al pubblico in studio e ad alcuni ospiti vip, i “passanti importanti”: ora i quindici migliori selezionati si sfideranno per aggiudicarsi il premio di miglior artista did’Italia. Ospiti del sesto e ...