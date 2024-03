Dalla strada al palco 2024 | le anticipazioni concorrenti | cast | ospiti della finale

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 26 marzo 2024) Questa sera, martedì 26 marzo, va in onda su Rai 2 la sesta e ultima puntata dial, il programma condotto da Nek dedicato agli artisti di. Sei puntate in cui gli artisti disi esibiscono e si raccontano nella più grande piazza d’Italia, quella televisiva. Vediamo insieme lee idi oggi.) Puntataper lo show televisivo condotto da Nek che porta in tv, in una grande festa, il variopinto mondo degli artisti di. Per cinque puntate, artisti provenienti da tutte le piazze d’Italia si sono esibiti davanti al pubblico in studio e ad alcuni ...