Dalla Germania | Juventus su Goretzka | è un'idea per giugno

(Di martedì 26 marzo 2024) C'è anche lasulle tracce di Leon. Il centrocampista 29enne del Bayern Monaco, dopo l'Europeo in casa con la...

Il Bayern Monaco continua la caccia al sostituto di Thomas Tuchel e anche la stampa tedesca inizia a sbilanciarsi sul nome del sostituto. secondo quanto riporta la ‘Bild’ è andato in scena un primo ... (calcioweb.eu)

Nel futuro di Fernando Alonso potrebbe esserci la Red Bull . Ne è piuttosto sicura la stampa tedesca, tra cui l’ex pilota Ralf Schumacher, secondo cui le due parti sono molto vicine a un accordo per ... (sportface)

Non mancano gli estimatori a Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan . Su tutti il Bayern Monaco , pronto a fare follie per il rossonero (pianetamilan)

Eurovision, svelata la scaletta delle semifinali: Angelina Mango è già in finale. Ecco quando canterà - Eurovision 2024, manca sempre meno. A un mese e mezzo dall'evento musicale più importante d'Europa, è stata resa martedì 26 ...corriereadriatico

Playoff - La Georgia di Kvaratskhelia qualificata dopo gli spareggi. I gironi completi degli Europei - EURO 2024 - A Tbilisi la squadra di Kvaratskhelia (infortunato e costretto a uscire al 109') piega la Grecia dopo i rigori (0-0 il risultato al 120').eurosport

Ultim’ora Milan, Pioli in ansia: notizia Dalla Nazionale - Non arrivano buone notizie Dalla pausa nazionali per Stefano Pioli: le ultime sulla rosa rossonera e le preoccupazioni.spaziomilan