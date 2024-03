Dal Regno Unito nuove sanzioni contro la Cina | l’accusa sui cyberattacchi e la disinformazione sulla salute di Kate Middleton

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 26 marzo 2024) Ilannunciala. Nel mirino del governo i cyber-attacchi di responsabilità «di agenti ostili» provenienti da Pechino. Per il premier Rishi Sunak rappresenta «una sfida epocale» dalla quale il Paese «deve difendersi». È chiaro «che la– ha sottolineato il primo ministro britannico – che lasi comporta in modo sempre più assertivo all’estero e autoritario in patria e che è una grave minaccia per la nostra sicurezza economica». Stando a fonti governative, scrivono i media inglesi,, Russia e pure Iran sarebbero dietro la campagna die fake news costruita intorno alle condizioni didi...