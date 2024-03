Dal pomeriggio precipitazioni su tutta la provincia | temperature in diminuzione

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 26 marzo 2024) Torna la pioggia sulla Bergamasca. Ivan Malaspina del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo nelle prossime ore e nei prossimi giorni. ANALISI SINOTTICA L’approfondimento di una struttura depressionaria tra la Gran Bretagna e il Golfo di Biscaglia pone le condizioni per un generale peggioramento del tempo anche sul Mediterraneo. Un sistema frontale connesso a questa circolazione è infatti atteso sulle nostre regioni nella giornata odierna e condizionerà il tempo sulla Lombardia anche domani. Un lieve miglioramento è atteso per la giornata di giovedì con l’allontanamento del fronte, anche se proseguiranno spiccate condizioni di instabilità. Le, dopo il calo dei valori minimi di questi giorni, da oggi saranno inanche nei valori massimi, mentre per il resto della settimana le oscillazioni saranno ...