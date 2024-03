Dal dottor Aldo Fidenzi trattamenti all' avanguardia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024) Il, specializzato in Fisiatria, Medicina Legale e Medicina dello Sport, che opera in 3 ambiti - fisioterapia, benessere ed estetica - presso le sedi di Terni e Spoleto, effettuache si avvalgono di strumentazioni all'. Come la Tecarterapia, una vera e propria rivoluzione nella patologia traumatica non chirurgica, osteoarticolare e dei tessuti molli, che offre efficaci azioni antalgiche e drenanti, oltre a una stimolazione funzionale sul circolo periferico. Ma troviamo anche Laserterapia per artrosi cervicale, all’anca, gonalgie, colpo di frusta, tunnel carpale, miositi e tendiniti, Patologia Sportiva per pubalgie, talloniti, stiramenti, strappi muscolari ed epicondiliti, Terapia riabilitativa, Tens, Ultrasuono, Ionoforesi per artrosi, artrite e strappi ...