Dal campo Buchel | Contiliano e Zilli già a pieno regime Da valutare le condizioni di Bruscagin

(Di martedì 26 marzo 2024) Mister Di Carlo può tirare un sospiro di sollievo. L’emergenza sta per terminare, e sabato prossimo suldell’Ancona avrà a disposizione una manciata di giocatori in più rispetto al match con la Carrarese. La Spal ritrova innanzitutto Tripaldelli e, che hanno scontato il turno di squalifica e allo stadio Del Conero saranno in. Il centrocampista in realtà aveva lasciato anzitempo ildel Pontedera claudicante, ma la settimana di stop ne ha favorito ilrecupero, quindi in vista dell’Ancona è da considerarsi abile e arruolato. Anche pernon si profilano problemi: sabato scorso erano a disposizione nonostante fossero debilitati dalla febbre, ma ieri hanno ripreso a lavorare in gruppo e lo staff tecnico potrà contare su di ...