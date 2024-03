D’Agostino | “Giovedì vedrò Marani Mancata promozione? Ecco gli scenari”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 26 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“C’è stata molta sfortuna, ma non siamo stati visti di buon occhio dagli arbitri. Mi sono lamentato con il Presidente, alle 14:30, ci incontreremo a Roma per parlarne. Quando è troppo è troppo. Già non siamo stati assistiti granché dalla fortuna, diciamo così, come è successo alla Juve Stabia“. Il presidente dell’Avellino, Angelo Antoniotorna a parlare ai microfoni di Prima Tivvu’, nel corso di Contatto Sport. Il chiaro riferimento va alla partita di sabato persa contro il Giugliano: ” Era iniziata bene, poi la partita ha assunto una conformazione diversa da quelle che erano le aspettative, anche perché condizionata da una serie di episodi. Su questo, ci stiamo lavorando. Sicuramente il nostro club non è stato favorito da nessun tipo di arbitraggio quest’anno. Le cose girano in ...