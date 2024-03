Da Intesa Sanpaolo un piano da 120 miliardi per lo sviluppo delle piccole imprese

(Di martedì 26 marzo 2024) Bancalancia un nuovo massicciodi finanziamenti alle: il programma “Il tuo futuro è la nostra impresa” mette sul tavolo 120di euro fino al 2026 per il rilancioaziende. I soldi vengono stanziati per accompagnare la progettualità di Pmi, micro-aziende, terzo settore, filiere agroalimentari e del turismo che intendano fare uno scatto di qualità puntando sul riposizionamento tecnologico, digitale, geografico e generazionale. “Il tuo futuro è la nostra impresa” di“Leche investono oggi possono ritagliarsi un importante vantaggio competitivo nel prossimo futuro”, sostiene Stefano Barrese, responsabile della divisione Banca dei Territori di...

