Da CdM Superbonus e test per magistrati

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 26 marzo 2024) 20.50 Via libera del Consiglio dei ministri a un nuovo decreto legge sul. Il provvedimento che non era all'ordine del giorno è stato presentato dal ministro dell'Economia Giorgetti e punta a tenere sotto controllo i costi. Con il decreto arriverebbero nuovi 'paletti' per accedere alle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie. Approvata anche l'introduzione deipsicoattitudinali per l'accesso alla professione di magistrato. Non ci sarà una 'legge cornice' ma è stata modificata la vecchia bozza circolata.