Cybersicurezza | Barelli Nm | ‘bene Piantedosi | va aumentata in tutto il Paese’

(Di martedì 26 marzo 2024) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – ?La riunione del Comitato nazionale per l?ordine e la sicurezza pubblica ha evidenziato i punti critici che il governo ha deciso di rafforzare con più monitoraggio del web per intercettare progetti ostili e propaganda. Bene anche i controlli a campione sui luoghi di aggregazione in queste feste pasquali: elevare la prevenzione serve ad evitare possibili minacce, che non corrono però solo sui fili del mondo cibernetico. Purtroppo l?immigrazione clandestina è uno strumento utilizzato spesso dai terroristi per entrare in Europa, e per questoil Parlamento si deve presentare unito nei confronti di questa minaccia, che non è né di destra né di sinistra?. Lo dice il vicepresidente del gruppo parlamentare Noi moderati, Pino Bicchielli.