(Di martedì 26 marzo 2024) Il conduttore radiofonico Giuseppesi è detto soddisfatto perdi Francesco, lanciando una stoccata vergognosa. Giuseppenon ha nascosto la sua soddisfazione perdi Francescodalle accuse di razzismo nei confronti di Juan Jesus. Nel corso della sua trasmissione “La Zanzara” su Radio 24, il noto conduttore radiofonico ha commentato con toni accesi la decisione del Giudice Sportivo. L’nza diperdi“Senza prove, non si condanna nessuno!! Mando un abbraccio adnaturalmente” ha esordito, mostrando aperto compiacimento per il ...

Cruciani esulta per l’assoluzione di Acerbi: “Evviva, dove sono i moralisti” - Cruciani esulta per l’assoluzione di Acerbi: “Evviva, dove sono i moralisti” Juan Jesus non ci sta: dopo l’assoluzione di Acerbi pronto a fare ricorso Ansia Napoli, Kvaratskhelia esce per infortunio: ...napolipiu